Рязанские ТРЦ направили губернатору коллективное обращение

Представители ТРЦ подчеркнули, что понесли огромные потери в связи с пандемией, ограничения из-за которой действуют до сих пор. Они напомнили о том, что по данным на 1 января, кадастровая стоимость зданий и сооружений в области увеличится в среднем в 2-2,5 раза.

Рязанские ТРЦ направили губернатору Николаю Любимову коллективное обращение. В письме (есть в распоряжении РЗН. инфо) они напомнили о том, что по данным на 1 января, кадастровая стоимость зданий и сооружений в области увеличится в среднем в 2-2,5 раза.

При этом представители ТРЦ подчеркнули, что понесли огромные потери в связи с пандемией, ограничения из-за которой действуют до сих пор.

«Рост налоговой нагрузки на каждый крупный торговый центр будет исчисляться десятками миллионов рублей, что в текущих обстоятельствах станет неподъемным грузом для отрасли, которая в течение всего 2020 года страдает от последствий пандемии, и даже при сохранении текущей кадастровой оценки не сможет в ближайший год восстановить показатели своего бизнеса на уровне 2019 года», — говорится в обращении.

В письме отмечается, что многие субъекты страны, в том числе Москва и Санкт-Петербург, приняли нормативные акты об отмене пересмотра кадастровой стоимости с 1 января 2021 года.