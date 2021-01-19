Глава рязанского минспорта окунулся в крещенскую купель
Перед традиционными купаниями «иордань» освятили. Рядом дежурили медики, полицейские и спасатели.
Глава рязанского минспорта Владислав Фролов окунулся в крещенскую купель в селе Шумашь. Об этом во вторник, 19 января,
Перед традиционными купаниями «иордань» освятили. Рядом дежурили медики, полицейские и спасатели.
«Физкультурно-оздоровительное мероприятие прошло с соблюдением мер Роспотребнадзора, — отметили в ведомстве. — Крещенские купания были организованы Минспортом Рязанской области совместно с ГАУ РО «СШОР «Олимпиец».