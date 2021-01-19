Глава рязанского минспорта окунулся в крещенскую купель

Перед традиционными купаниями «иордань» освятили. Рядом дежурили медики, полицейские и спасатели.

Глава рязанского минспорта Владислав Фролов окунулся в крещенскую купель в селе Шумашь. Об этом во вторник, 19 января, сообщил сайт ведомства.

Перед традиционными купаниями «иордань» освятили. Рядом дежурили медики, полицейские и спасатели.

«Физкультурно-оздоровительное мероприятие прошло с соблюдением мер Роспотребнадзора, — отметили в ведомстве. — Крещенские купания были организованы Минспортом Рязанской области совместно с ГАУ РО «СШОР «Олимпиец».