Любимов высказался о выдаче рязанцам ковидных паспортов

Губернатор Николай Любимов высказался о выдаче рязанцам ковидных паспортов. Тему подняли в понедельник, 18 января, на видеоконференции, посвященной старту вакцинации в регионе.

Губернатор Николай Любимов высказался о выдаче рязанцам ковидных паспортов. Тему подняли в понедельник, 18 января, на видеоконференции, посвященной старту вакцинации в регионе.

«Надо министерству проработать появившиеся в регионе практики [вакцинации]… Нечего изобретать велосипед. Иногда можно заимствовать в других регионах. В Башкортостане появился ковидный паспорт. Нужно нам это или нет?» — обратился Любимов к главе регионального минздрава Андрею Прилуцкому.

Губернатор пояснил, что паспорта больше нужны, чтобы простимулировать вакцинироваться людей старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции.

«При этом наличие прививки не означает, что он перестал быть переносчиком», — подчеркнул Любимов. Напомним, в 18 февраля в Башкирии начали выдавать ковидные паспорта обладателям антител к коронавирусу и тем, кто сделал прививку. Удостоверение позволит получить скидки в магазинах и снять некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию.