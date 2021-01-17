У побережья Турции затонул российский сухогруз

В Черном море, у побережья Турции, 17 января затонул российский сухогруз. Начинается операция по спасению 15 членов экипажа.

У побережья Турции в Черном море в воскресенье, 17 января, затонул российский сухогруз. Об этом заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, сообщает РИА Новости.

«В районе Инкуму нашей провинции затонуло сухогрузное судно с российским флагом. Мы начинам спасательную операцию по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках», — цитирует Гюнера агентство Anadolu .

По словам губернатора, сведений о погибших пока нет. Спасательную операцию осложняет неблагоприятная погода.