Жители рязанской многоэтажки остались без лифтов

Работы по замене лифтов должны были закончиться 20 декабря 2020 года, но не завершились до сих пор. Начать заменять лифты должны были 12 октября, о чем сообщили на информационных стендах дома.

Жители дома №7 по улице Костычева остались без лифтов. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта.

В ОНФ отметили, что работы по замене лифтов должны были закончиться 20 декабря 2020 года, но не завершились до сих пор.

Как заявили активисты, начать заменять лифты должны были 12 октября, о чем сообщили на информационных стендах дома. Отмечается, что лифты не работают до сих пор.

«В доме проживает большое количество пенсионеров и семей с малолетними детьми. Многие из них жалуются на ухудшение состояния здоровья, ежедневные марафоны по крутым лестницам даются все труднее. А самое главное — отсутствует информация о том, когда же подрядная организация выполнит свои обязательства и новые лифты начнут работать», — сообщили в ОНФ.

Там отметили, что лифты не работают ни в одном из пяти подъездов дома, что продолжается уже больше трех месяцев. Люди сообщали о проблемах в различные инстанции, добавили активисты.

Представители Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру и Фонд капремонта с просьбой провести проверку. В частности, общественники попосили узнать, получила ли ли подрядная организация денежные средства за проводимые работы, в каком объеме, и какие штрафные санкции к ней будут применены. ОНФ попросил

ускорить ремонт.

«Проблемы с работой подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному

ремонту многоквартирных домов возникают регулярно. Мы постоянно получаем обращения от жителей города. В данном случае есть опасения, что прохладное отношение подрядчиков к завершению работ может быть вызвано тем, что они уже получили большую часть денежных средств, предусмотренных контрактом. В любом случае мы просим надзорные и контролирующие органы ускорить проведение работ. Люди, своевременно оплачивающие взносы за капремонт не должны страдать из-за попустительства подрядных организаций и чиновников», — заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Дмитрий Кочетков.