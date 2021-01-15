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В Чучкове 83-летний водитель устроил ДТП
Авария произошла в пятницу, 15 января, примерно в 13.00, на перекрестке возле почтового отделения. По предварительной информации, 83-летний водитель «ВАЗ-2115» выезжал со второстепенной дороги и не уступил Fiat.

В Чучкове 83-летний водитель устроил ДТП. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 15 января, примерно в 13.00 на перекрестке возле почтового отделения. По предварительной информации, 83-летний водитель «ВАЗ-2115» выезжал со второстепенной дороги и не уступил Fiat.

При столкновении люди не пострадали. У «пятнашки» повреждена передняя часть, у Fiat — кузов с водительской стороны.