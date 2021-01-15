Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
Цены вырастут из-за пандемии коронавируса. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет на тарифах нижней ценовой категории вырастут меньше, нежели тарифы средней и высокой категории.
В течение года цены на сотовую связь могут вырасти на 15-16%. Об этом передает
По словам специалистов, цены вырастут из-за пандемии коронавируса. Руководитель Content Review Сергей Половников заявил, что рост цен будет неравномерным.
По его словам, базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет на тарифах нижней ценовой категории вырастут меньше, нежели тарифы средней и высокой категории.
Половников заявил, что операторы компенсируют выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.