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Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
Цены вырастут из-за пандемии коронавируса. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет на тарифах нижней ценовой категории вырастут меньше, нежели тарифы средней и высокой категории.

В течение года цены на сотовую связь могут вырасти на 15-16%. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического агентства Content Review.

По словам специалистов, цены вырастут из-за пандемии коронавируса. Руководитель Content Review Сергей Половников заявил, что рост цен будет неравномерным.

По его словам, базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет на тарифах нижней ценовой категории вырастут меньше, нежели тарифы средней и высокой категории.

Половников заявил, что операторы компенсируют выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.