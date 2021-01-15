Фото: в Пензе задержали рязанку с наркотиками

У женщины изъяли около 30 свертков героина, что подтвердила экспертиза. Анализ переписки ее с куратором показал, что злоумышленница сделала в Пензе около восьми закладок с наркотиками.

В Пензе задержали рязанку, которая пыталась продать героин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина 1983 года рождения приехала в Пензенскую область для продажи героина. Она оказалась рязанкой.

У нее изъяли коло 30 свертков героина, что подтвердила экспертиза. Анализ переписки ее с куратором показал, что злоумышленница сделала в Пензе около восьми закладок с наркотиками.

Женщина рассказала, что она устроилась работать в интернет-магазин, который занимался распространением запрещенных веществ. Она продавала наркотики в Рязани, Калуге, Пензенской области.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Ее заключили под стражу.