Умер актер Дмитрий Гусев

В Москве скончался актер театра и кино Дмитрий Гусев. По предварительной версии, актеру стало плохо за рулем и он потерял сознание.

В Москве скончался актер театра и кино Дмитрий Гусев. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил ТАСС .

«Около 16:42 на 1-й Курьяновской улице в своем автомобиле найден мертвым актер Дмитрий Гусев», — сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, очевидцы на парковке обратили внимание на машину, которая газовала, но не двигалась. По предварительной версии, актеру стало плохо за рулем и он потерял сознание. Когда сотрудники МЧС извлекали тело из машины, одна его нога стояла на педали газа. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Напомним, Дмитрий Гусев родился в 1975 году. Он окончил театральный институт в Ярославле. После этого в 2001 году стал актером Московского театра на юго-западе. Он исполнил роли в порядка 140 фильмах и сериалах. Среди них: «Скорая Помощь», «Перевал Дятлова», «Анна Каренина».