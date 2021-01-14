Рязанец предстанет перед судом за убийство 14-летней давности

Он застрелил человека и сбросил тело в канаву. Приятели создали подозреваемому ложное алиби, сразу преступление раскрыть не удалось.

Житель Рязани 1972 года рождения предстанет перед судом за убийство, совершенное 14 лет назад. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, весной 2006 года четверо пьяных мужчин поехали за город пострелять по бутылкам. По дороге подозреваемый поссорился с 28-летним знакомым. Компания остановилась в лесополосе у села Долгинино Рязанского района, обвиняемый взял из багажника охотничье ружье, зарядил его и пригрозил оппоненту убийством.

Потерпевший попытался убежать, но рязанец несколько раз выстрелил в него, а затем «добил» в голову. Тело убийца и свидетели скинули в канаву и скрылись.

Приятели создали подозреваемому ложное алиби, преступление раскрыть не удалось. Однако позже алиби опровергли, а лжесвидетелей наказали. Обвиняемый пытался сослаться на давность совершенного преступления, но затем признал свою вину.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК направили в суд для рассмотрения по существу.