Рязанцам рассказали, куда жаловаться на снежные завалы

За прошедшие сутки в регионе выпало до сантиметра осадков, снежный покров местами составляет до 20 сантиметров.

В четверг, 14 января, рязанский минтранс рассказал жителям региона, куда жаловаться на снежные завалы. За прошедшие сутки в регионе выпало до сантиметра осадков, снежный покров местами составляет до 20 сантиметров.

Замечания по уборке региональных трасс можно оставлять на горячей линии: +7 (4912) 28-09-62 .

Отмечается, что дорожники работают в усиленном режиме и продолжают бороться с последствиями снегопада.

В минтрансе напомнили, что за уборку от снега улиц городов и поселений региона отвечают муниципальные службы, дворовых многоквартирных домов — управляющие компания и ТСЖ.