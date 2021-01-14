Рязанцам рассказали, куда жаловаться на снежные завалы
За прошедшие сутки в регионе выпало до сантиметра осадков, снежный покров местами составляет до 20 сантиметров.
В четверг, 14 января, рязанский минтранс рассказал жителям региона, куда жаловаться на снежные завалы. За прошедшие сутки в регионе выпало до сантиметра осадков, снежный покров местами составляет до 20 сантиметров.
Замечания по уборке региональных трасс можно оставлять на горячей линии:
Отмечается, что дорожники работают в усиленном режиме и продолжают бороться с последствиями снегопада.
В минтрансе напомнили, что за уборку от снега улиц городов и поселений региона отвечают муниципальные службы, дворовых многоквартирных домов — управляющие компания и ТСЖ.