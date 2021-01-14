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До вокзала «Рязань 1» пустят общественный транспорт
Ранее рязанцы высказывали недовольство отменой троллейбусного маршрута №2. Этот вопрос обсудили на общественном совете при управлении транспорта.

До вокзала «Рязань 1» пустят общественный транспорт. Этот вопрос обсудили на общественном совете при управлении транспорта.

Ранее рязанцы высказывали недовольство отменой троллейбусного маршрута №2. Руководитель управления Андрей Михно подчеркнул, что маршрут не ликвидировали, контактная сеть сохранена. Однако мониторинг пассажиропотока показал, что днем троллейбусы №2 за рейс провозили в среднем 14 пассажиров, за день — порядка 400 человек. Убыток МУП «УРТ» по нему составлял более 10 млн рублей, а отмена маршрута позволила сэкономить.

При этом Михно пообещал «ни в коем случае не оставлять „Рязань-1“ без общественного транспорта». В частности, поступило предложение синхронизировать расписание троллейбусов с прибытием электричек. В качестве альтернативы рассмотрели запуск по улице Вокзальной маршрутки.

Решение по этому вопросу намерены принять «в ближайшее время».