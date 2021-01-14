До вокзала «Рязань 1» пустят общественный транспорт. Этот вопрос обсудили на общественном совете при управлении транспорта.
Ранее рязанцы высказывали недовольство отменой троллейбусного маршрута №2. Руководитель управления Андрей Михно подчеркнул, что маршрут не ликвидировали, контактная сеть сохранена. Однако мониторинг пассажиропотока показал, что днем троллейбусы №2 за рейс провозили в среднем 14 пассажиров, за день — порядка 400 человек. Убыток МУП «УРТ» по нему составлял более 10 млн рублей, а отмена маршрута позволила сэкономить.
При этом Михно пообещал «ни в коем случае не оставлять „Рязань-1“ без общественного транспорта». В частности, поступило предложение синхронизировать расписание троллейбусов с прибытием электричек. В качестве альтернативы рассмотрели запуск по улице Вокзальной маршрутки.
Решение по этому вопросу намерены принять «в ближайшее время».