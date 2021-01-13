Вирусолог оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в комментарии телеканалу «Звезда» оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19.

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в комментарии телеканалу « Звезда » оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19. По его словам, погода не повлияет на скорость распространения болезни из-за того, что в большинстве случаев люди заражаются в помещении, а не на открытом воздухе.

Аграновский пояснил, что «самым заразным» местом можно считать метро, где держится постоянная температура.

Специалист уточнил, что в целом в тепле коронавирус функционирует хуже. Это связано с тем, что патоген дезактивируется после высыхания жидкости, в которой он передается от носителя.