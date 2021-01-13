В Воронежской области суд вынес приговор матери утонувшей в пруду девочки

В поселке Перелешинский Панинского района суд вынес приговор матери утонувшей в пруду девочки. Семья с семью детьми отдыхала на пруду.

В поселке Перелешинский Панинского района суд вынес приговор матери утонувшей в пруду девочки. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Семья с семью детьми отдыхала на пруду. Во время купания выпившая мать стала тонуть. Ее муж вынес женщину из воды. Однако в это время утонула их маленькая дочь. Женщина полностью признала свою вину.

Ей назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% заработной платы.