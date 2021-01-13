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В Рязани подвели итоги чемпионата по подтягиваниям «Кубок Деда Мороза 2021»
Подтягивались около сотни человек из Рязани, Рязанской области, а также Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Омска, Саранска и других регионов. Видео с подтягиваниями опубликовали граждане Украины и Белоруссии.⠀⠀

В Рязани подвели итоги открытого чемпионата по подтягиваниям на перекладине «Кубок Деда Мороза 2021». Соревнования проводили в онлайн-режиме. Их организовали Федерация воздушно-силовой атлетики Рязанской области (ФВСАРО) и управление по физической культуре и массовому спорту Рязани.⠀

Подтягивались около сотни человек из Рязани, Рязанской области, а также Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Омска, Саранска и других регионов. Видео с подтягиваниями опубликовали граждане Украины и Белоруссии.⠀⠀

Руководитель Федерации воздушно-силовой атлетики Рязанской области Дмитрий Анохин рассказал, что объединение продолжит организовывать масштабные спортивные мероприятия, которые позволят укреплять физическую форму рязанцев и прививать концепцию здорового образа жизни. Он поблагодарил всех участников и партнеров соревнований.

Результаты чемпионата:

  • Абсолютный кубок за 1 место у Даниила Гирника (31 раз),
  • 2 место — Сергей Митрофанов (30),
  • 3 место — Сергей Федасов (28);

⠀ У девушек

  • Абсолютный кубок за 1 место у Елизаветы Щербаковой (26),
  • 2 место — Амелькина Виктория⠀
  • 3 место — Лебедева Александра.⠀

⠀ По номинациям:

  • 6-8 лет — Коновалов Роман (30 раз) и Беляева Кира, Украина (12 раз),⠀
  • 9-10 лет — Мучкин Арсений (12 раз), Столирова Дарья (14 раз), ⠀
  • 11-12 лет — Докторов Иван (20 раз) и Незеленникова Таисия (10 раз),
  • 13-15 лет — Митрофанов Сергей (30 раз) и Коновалова Кристина (15 раз),
  • 16-17 лет — Федасов Сергей (26 раз) и Лебедева Александра (16 раз),
  • 18-24 года Лысов Александр (26 раз) и Светова Александра (8 раз),
  • 25-29 лет Владимир Барышников (23 раза),⠀
  • 30-34 года Наседкин Артем (20 раз) и Мария Дарганева (8 раз),⠀⠀
  • 35-39 лет Юдичев Геннадий (15 раз) и Голикова Татьяна (9 раз),⠀
  • 40-44 лет Симанский Владислав (16 раз) и Филина Анжела (10 раз),⠀
  • 55-59 лет — Поздновский Владимир (26 раз) и Буковская Нина (15 раз),⠀
  • 60-64 лет — Брюханов Алексей — 21 раз (Рязанский политехнический колледж).

⠀ Приз зрительских симпатий — Антоненко Мария.