Путин объявил дату начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Владимир Путин объявил дату начала массовой вакцинации от коронавируса в России. Президент поручил правительству подготовить необходимую инфраструктуру.

Владимир Путин объявил дату начала массовой вакцинации от коронавируса в России. Об этом в среду, 13 января, сообщило РИА Новости.

Президент поручил правительству подготовить необходимую инфраструктуру. Массовая вакцинация населения в России начнется 18 января.

«До конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию», — объявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным.

Президент отметил, что препарат не требует особых условий транспортировки.