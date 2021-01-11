Полиция рассказала о ДТП с двумя легковушками в Клепиковском районе

В субботу, 2 января, на 188-м километре дороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 2 января, на 188-м километре дороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 13:20 29-летний москвич на Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся с Renault Duster под управлением 56-летнего рязанца.

В результате водители и 30-летняя пассажирка Hyundai получили травмы, им оказали медпомощь.