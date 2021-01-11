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Мэрия рассказала о ремонте дорог в Рязани
Ремонт делали по ночам. Для устранения выбоин использовали литую асфальтобетонную смесь.

Во время праздничных выходных аварийные участки рязанских дорог ремонтировали ежедневно. За это время работы выполнили на 500 кв м проезжей части, сообщили в мэрии.

Так, выбоины заделали на участках улиц Лево-Лыбедской, Щорса, Петрова, Солнечной, Зубковой, Сережина гора, Новой, перекрестке проезда Яблочкова с улицей Циолковского, Приокского путепровода, Северной окружной дороги, Михайловского шоссе.

Ремонт делали по ночам. Для устранения выбоин использовали литую асфальтобетонную смесь.