Мэрия рассказала о ремонте дорог в Рязани

Ремонт делали по ночам. Для устранения выбоин использовали литую асфальтобетонную смесь.

Во время праздничных выходных аварийные участки рязанских дорог ремонтировали ежедневно. За это время работы выполнили на 500 кв м проезжей части, сообщили в мэрии .

Так, выбоины заделали на участках улиц Лево-Лыбедской, Щорса, Петрова, Солнечной, Зубковой, Сережина гора, Новой, перекрестке проезда Яблочкова с улицей Циолковского, Приокского путепровода, Северной окружной дороги, Михайловского шоссе.

Ремонт делали по ночам. Для устранения выбоин использовали литую асфальтобетонную смесь.