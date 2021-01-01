В России запретили курить на территории больниц и школ

Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно. Руководители организаций должны установить знаки «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

В России вступил в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования. Об этом передает РИА Новости .

Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно. Запрещается курить на территории объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

Руководители организаций должны установить знаки «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

Места для курения обозначат отдельным знаком.