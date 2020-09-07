Льготы «Детям войны», развитие культуры и отмена ЕГЭ. Прилепин обсудил с рязанскими ветеранами партийную программу

Лидер партии подчеркнул, что прежде всего в стране должна развиваться культура.

Писатель Захар Прилепин и представители партии «За правду» провели встречу с активом областного Совета ветеранов и представителями других ветеранских организаций, где обсудили пункты партийной программы и рассказали о готовности партии к предстоящим выборам в Рязанскую областную думу. Встреча состоялась в пятницу, 4 сентября, в филармонии.

Захар Прилепин сразу отметил, что совместно со своей командой усиленно работал над созданием партийной программы. По его словам, в итоге получился «правильный и достойный документ».

«Установка у нас простая, без политических реверансов, когда говорится одно, думается другое, а хочется сделать третье. Все, что мы заявляем, планируем воплотить в жизнь», — поделился писатель.

Лидер партии рассказал, что планируется реализовать в первую очередь. По его словам, на сегодняшний день почти в каждой российской семье есть представители старшего поколения, которых принято называть «детьми войны» (люди 1928 -1945 годов рождения). С 2006 года законопроект о статусе для «Детей войны» и сопутствующих льготах находится на рассмотрении в Госдуме, однако на федеральном уровне он до сих пор не принят. Тем не менее, в 18-ти регионах России действуют областные законы, предусматривающие льготы для данной категории граждан.

«В Рязанской области подобного закона нет. Но мы готовы добиваться его принятия как на региональном, так и федеральном уровне. Механизм прохождения и принятия этого необходимого закона мы проработаем именно в Рязанской области», — подчеркнул Прилепин.

Он отметил, что партия «За правду» выступает как инструмент для реализации задач, которые общество ставит перед собой. Яркий пример — микрорайон Дягилево, где планировалась застройка зеленой зоны. По словам Прилепина, общественность выступила против вырубки деревьев, люди скооперировались, собрали подписи. Партия к ним присоединилась и оказала давление на городскую администрацию и на правительство области.

«В итоге эти зоны перевели в парковые. Вот так это делается, людям достаточно сформировать инициативную группу, которая понимает, что возможно сделать в соответствии с законодательством, собрать подписи и партия сможет пролонгировать те или иные желания», — сообщил писатель.

Прилепин говорил и о том, как Запад влияет на разум молодежи. По его словам, в данный момент социальные сети и телевидение оказывают колоссальное воздействие на подростков.

«У молодежи тренд на отрыв от России. Можно сказать, что идет их перевербовка. Они постоянно заходят в зарубежные социальные сети, у них есть там кумиры. Наши ценности отходят для них на второй план. Это позволяет другим странам перезагружать разум молодежи, как это произошло в Белоруссии. Поэтому мы выступаем за радикальную цензуру на телевидении и в сфере интернета. Германия, Франция и США не позволят распространять на своей территории российские социальные сети. Об этом стоит задуматься», — поделился спикер.

Лидер партии подчеркнул, что прежде всего в стране должна развиваться культура. По его словам, человеку надо поднимать планку — стремиться полететь в космос, сделать научное открытие. Сейчас ситуация обратная, «людей опустили ниже плинтуса, там они и находятся».

Прилепин напомнил, что до совершения экономического, военного и космического прорывов в СССР создали колоссальную систему народного образования, касающуюся каждой деревни, каждого городка. Десятки миллионов людей были вовлечены в получение среднего и высшего образования. По словам писателя, сейчас ситуация обратная — молодежь все больше вовлечена в пьянство и наркоманию.

«Я живу в деревне Борского района Нижегородской области и 25 лет наблюдаю, как она вымирает. А раньше в этой деревне были торфяные разработки, железная дорога, которая соединяла деревню с городом, находилась библиотека, клуб, школа. Со временем дорогу разобрали, торфяные разработки закрыли и деревня оказалась, как на необитаемом острове, потеряла связь с цивилизацией, и все скурились, спились и вымерли. И это не единичный пример. А все почему? В экономике установили принципы рентабельности — все должно приносить прибыль. Если нет прибыли от библиотеки, от театра, от торфяной разработки, то можно это закрыть. И так поступили со всей Россией. Мы стали не прибыльными. И в первую очередь крах потерпела культура, ведь без развития и образования нет открытий, нет роста. Люди должны жить рядом с книжным магазином, библиотекой, театром и проложенной дорогой, даже если по ней едут только две машины. Мы хотим изменить ситуацию, наша партия за инвестиции в развитие человека», — рассказал писатель.

На встрече затронули и темы образования. По словам Прилепина, в программе партии декларируется отказ от ЕГЭ. «С одной стороны, необходимо вернуть советские образцы образования по одной простой причине — Советский Союз находился в тройке-пятерке среди научных школ, сейчас мы все эти позиции потеряли. Конечно, есть и сторонники ЕГЭ. Но разве нормальна ситуация, когда для подготовки к экзаменам нужно нанимать двух-трех репетиторов, чтобы ребенок смог набрать подходящие баллы? А если у родителей нет средств? В целом это методика Запада. Не наша», — заключил Захар Прилепин.

В конце встречи ветераны смогли задать вопросы лидеру партии и его сторонникам, а также получить автограф писателя.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической партии «За правду» в Рязанской области