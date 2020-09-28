Жена погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца потребовала отменить приговор

Дело просят направить на новое рассмотрение.

Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовала отменить приговор актеру. Об этом передает РБК .

Суд не рассмотрел повторное ходатайство о признании женщины потерпевшей, поскольку это является нарушением и влияет на законность и обоснованность приговора.

Представитель Стерховой просит отменить приговор, а дело направить на новое рассмотрение.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима и на три года лишили водительских «прав».