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Установлены личности рязанских подростков, которые разгромили парк
Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка и 18-летнего юношу.

Установлены личности рязанских подростков, которые разгромили парк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 1:00 28 сентября, в полицию поступил звонок о том, что в парке Гагарина в Рязани вандалы повредили несколько лавочек.

На место выехали сотрудники полиции, которые задержали 16-летнего подростка и 18-летнего юношу. Оба оказались пьяными.

Родителей подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а самого 16-летнего рязанца за распитие спиртного в общественном месте.

На 18-летнего юношу полицейские составили протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.

По факту повреждения урн и лавочек в парке проводится проверка.

Ранее в сети появились фото с места задержания подростков.