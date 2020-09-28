Установлены личности рязанских подростков, которые разгромили парк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В 1:00 28 сентября, в полицию поступил звонок о том, что в парке Гагарина в Рязани вандалы повредили несколько лавочек.
На место выехали сотрудники полиции, которые задержали 16-летнего подростка и 18-летнего юношу. Оба оказались пьяными.
Родителей подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а самого 16-летнего рязанца за распитие спиртного в общественном месте.
На 18-летнего юношу полицейские составили протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.
По факту повреждения урн и лавочек в парке проводится проверка.
Ранее в сети появились фото с места задержания подростков.