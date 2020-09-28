У рязанца на трассе арестовали кроссовер

Машину остановили на Северной окружной.

Из-за долгов по платежам ЖКХ, штрафам ГИБДД и невыплаченного кредита у рязанца арестовали автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Приставы устроили рейды совместно с полицией в Рязани на Северной окружной. Правоохранители остановили водителя для проверки документов и выяснили, что на него с января 2019 года завели более 60 исполнительных производств на общую сумму 110 тысяч рублей, 68 тысяч из которых составил исполнительский сбор. На его автомобиль Lifan X60 наложили арест. По предварительной оценке, его стоимость составляет 500 тысяч рублей.

Машину оставили должнику на хранение.

Если через 10 дней он не оплатит долг, имущество продадут.