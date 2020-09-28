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Рязанка завоевала золото Чемпионата России по теннису
В женском финале встретились две представительницы Академии тенниса имени Озерова: Анастасия Гасанова и Дарья Мишина.

27 сентября завершился Чемпионат России по теннису, проходивший в Казани. В женском финале встретились две представительницы Академии тенниса имени Озерова: Анастасия Гасанова и Дарья Мишина. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

В первом круге Дарья Мишина обошла Ксению Ласкутову со счетом 6:4 6:1.

Во втором круге в трех сетах одолела Веронику Пепеляеву — 6:3 4:6 6:0. В ¼ финала Дарья обыграла Ольгу Дорошину благодаря двум тай-брейкам — 7:6 (4), 7:6 (7). В матче за выход в финал Мишина встретилась с казанской спортсменкой Полиной Кудерметовой. Матч завершился со счетом 6:3 7:5 в пользу Дарьи.

Анастасия Гасанова в первом круге встретилась с Елизаветой Дементьевой — 6:1 6:0. Второй круг Анастасия прошла в трехсетовой борьбе с Евгенией Левашовой — 2:6 6:3 7:6 (7) Анастасия в ¼ финала встретилась с 6-ой сеяной турнира Элиной Аванесян, обыграв соперницу 6:0 6:0. В финал Анастасия вышла, одержав победу над Анастасией Тихоновой в двух сетах — 6:0 7:6 (5).

Встретившись в итоговом матче турнира, Дарья и Анастасия разыграли финал, который завершился со счетом 6:2 6:3 в пользу Анастасии.