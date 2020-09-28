На рязанца завели дело за торговлю алкоголем

Ранее 62-летнего мужчину уже штрафовали за такое же нарушение.

На жителя села Фатьяновка Спасского района завели дело за торговлю алкоголем. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее 62-летнего мужчину уже штрафовали за такое же нарушение. На этот раз на него завели дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Рязанцу грозит штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.