На рязанца завели дело за торговлю алкоголем
Ранее 62-летнего мужчину уже штрафовали за такое же нарушение.
На жителя села Фатьяновка Спасского района завели дело за торговлю алкоголем. Об этом в понедельник, 28 сентября,
Ранее 62-летнего мужчину уже штрафовали за такое же нарушение. На этот раз на него завели дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Рязанцу грозит штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.