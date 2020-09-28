\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
15°
Втр, 29
16°
Срд, 30
18°
ЦБ USD 78.67 1.85 29/09
ЦБ EUR 91.48 1.82 29/09
Нал. USD 78.65 / 80.3 17:22
Нал. EUR 91.80 / 92.4 17:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
5 часов назад
1 006
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
6 часов назад
1 319
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
25 сентября 12:22
9 869
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 16:18
15 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Гоблин представляет правильный перевод шестого сезона сериала «Сопрано» в Wink и Amediateka
Каждую пятницу будут выходить два новых эпизода заключительного сезона в новом переводе.

С 25 сентября только в видеосервисах Wink и Amediateka шестой сезон сериала «Сопрано» доступен в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Каждую пятницу будут выходить два новых эпизода заключительного сезона в новом переводе.

Ранее специально для Wink и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил пять сезонов сериала — это 65 эпизодов. Шестой сезон состоит из 21 серии. «Сопрано» рассказывает о «деловой» и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 годы и завоевал преданную армию поклонников, заслужил профессиональное признание, собрав солидную коллекцию наград практически во всех номинациях премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии актеров.

«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве летом 2019 года. В настоящее время только пользователи Wink могут посмотреть в специальном именном разделе «Тупи4Ок Goblin’a» целую коллекцию фильмов в его переводе, включая «Джентльменов», «Эволюцию Борна», «Волка с Уолл-Стрит», «Казино», «Зеленую книгу», «Лицо со шрамом» и другие. Зрителям также доступны авторские проекты «Синий фил», «Разведопрос» и другие.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Amediateka — онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Вас ждут премьеры новых проектов HBO, CBS, FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures одновременно со всем миром, а также культовые сериалы, документальные фильмы, концерты, стендап-шоу и спортивные трансляции стримингового сервиса DAZN. Вы можете подключить к одному аккаунту до 5 устройств и смотреть любимые сериалы в любое время, в любом месте. Наслаждайтесь просмотром в профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. В мобильных приложениях можно смотреть сериалы и фильмы офлайн, заранее скачав их в память устройства. Приложение Amediateka доступно в App Store, Google Play и Smart TV, а также поддерживает AirPlay и Chromecast.