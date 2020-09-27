В Калининградской области в ДТП погибли семь человек

Возбуждено угловное дело.

В воскресенье, 27 сентября, в Калининградской области погибли семь человек. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, сообщил Kgd.ru .

Днем на дороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В аварии погибли семь человек, среди них ребенок, 14 человек пострадали.

Уголовное дело возбудили по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Еще одно уголовное дело возбудил следственный комитет — по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В понедельник в регионе объявили траур по погибшим.