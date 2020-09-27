Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Главными критериями, влияющими на стоимость каждой модели, назвали ее популярность и свежесть.

Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене. Итоги исследования специалистов опубликовали « Известия ».

Самыми невыгодными для дальнейшей перепродажи назвали кроссоверы (теряют в среднем 34% своей стоимости), а также легковые автомобили классов C (31,8%) и D (31,6%).

Далее в списке идут машины класса B и кроссоверы средних размеров. Они теряют в цене 27,9% и 21,3% соответственно.

Под компактными кроссоверами имеются ввиду Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai, под среднеразмерными — Skoda Kodiaq и KIA Sorento.

Под машинами сегмента B подразумевались LADA Granta, KIA Rio и Hyundai Solaris. От С-класса — Hyundai Elantra, KIA Ceed и Skoda Rapid, а под среднеразмерными седанами (D-класс) — Toyota Camry, KIA Optima и Hyundai Sonata.

Главными критериями, влияющими на стоимость каждой модели, назвали ее популярность и свежесть.