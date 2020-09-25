В Рязанской области создадую новый пешеходный турмаршрут

Организаторы уже отправились в недельный поход.

В Рязани начали разрабатывать новый пешеходный туристический маршрут по знаковым местам области. Он посвящен Петру и Февронии, сообщил сайт регионального правительства.

Маршрут пройдет от села Ласково до Мурома. Организаторы уже отправились в недельный поход, в котором размечают путь для будущих туристов и собирают информацию о культурных и туристических объектах, встречающихся на маршруте.

Они побывали в Старой Рязани, Ижевском и Брыкином Бору Спасского района. Впереди путь в Касимовский район: Гусь -Железный, Касимов, Елатьма. Конечной точки, Мурома, предполагается достичь к началу октября.