\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
20°
Сбт, 26
19°
Вск, 27
18°
ЦБ USD 76.82 -0.36 26/09
ЦБ EUR 89.66 -0.32 26/09
Нал. USD 77.7 / 79.3 17:08
Нал. EUR 90.5 / 91.3 17:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
7 часов назад
1 268
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 16:18
6 686
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
23 сентября 10:33
7 322
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
10 635
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Под Рязанью в аварии погиб пассажир перевернувшейся «девятки»
Травмы получили и другие участники ДТП.

В пятницу, 25 сентября, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

35-летний водитель за рулем ВАЗ-2109 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, машина опрокинулась.

В результате пассажир «девятки» от полученных травм скончался на месте ДТП. Его личность в настоящий момент устанавливается.

Водитель автомобиля, а также другой пассажир в возрасте 31-го года получили травмы.

Пострадавшим оказали медпомощь.

На месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства уточняются.