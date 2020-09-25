Под Рязанью в аварии погиб пассажир перевернувшейся «девятки»

Травмы получили и другие участники ДТП.

В пятницу, 25 сентября, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

35-летний водитель за рулем ВАЗ-2109 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, машина опрокинулась.

В результате пассажир «девятки» от полученных травм скончался на месте ДТП. Его личность в настоящий момент устанавливается.

Водитель автомобиля, а также другой пассажир в возрасте 31-го года получили травмы.

Пострадавшим оказали медпомощь.

На месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства уточняются.