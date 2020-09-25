Минобрнауки оценило возможность перевода вузов на «удаленку»
В ведомстве ведется постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах.
В Минобрнауки оценили возможность перевода вузов на дистанционный формат работы. Об этом передает
Отмечается, что в ведомстве ведется постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах.
При этом, решение о переводе обучающихся на дистанционный формат зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.
«В данный момент российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме», — рассказали в министерстве.
В ведомстве напомнили, что учебных заведениях должны соблюдаться профилактические меры: обработка рук, контроль температуры тела, запрет допуска лиц с признаками заболевания, соблюдение масочного режима и дистанции, а также дезинфекция поверхностей.