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В Рязани осудили изготовителя и сбытчика наркотиков
Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

В Рязани осудили жителя Уфы Ивана Жукова, который сбывал и изготавливал наркотики, сообщила Генпрокуратура России.

Установлено, что злоумышленник находился в группе наркоторговцев. С февраля 2018 года, мужчина производил наркотики, а затем пересылал сообщнику в Московскую область.

В сентябре 2018 злоумышленники переместили свою нарколабораорию в Кораблинский район в один из домов.

Оперативники поймали наркоторговцев и изъяли у них запрещенные вещества массой более 21,5 кг.

Жителя Уфы признали виновным по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производств и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, в организованной группе).

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Второго злоумышленника приговорили к девяти годам.