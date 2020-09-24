Сорокина встретилась с подрядчиком, ремонтирующим улицу Березовую

Ремонт будет продолжаться, пока позволяет погода.

В четверг, 24 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с представителями подрядной организации ООО «ТехноГрупп», которая ведет капремонт дороги на участке улицы Березовой. Об этом она написала на странице в Facebook.

«Этот участок давно требовал ремонта. Жители неоднократно обращались в администрацию города с просьбой привести дорогу на Березовой в нормативное состояние», — подчеркнула мэр.

Она отметила, что сейчас на улице выполняют работы по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и укладке выравнивающего слоя, завершают замену бордюрного камня.

По словам Сорокиной, ремонт будет продолжаться, пока позволяет погода. Работы продолжат в следующем году.

«Представители депутатского корпуса озвучили пожелание жителей по оборудованию остановочного пункта в месте, где сейчас общественный транспорт останавливается по требованию, а также подходы к нему. Также мы обсудили обустройство контейнерной площадки на улице. Эти вопросы будут проработаны ответственными структурными подразделениями», — добавила мэр.