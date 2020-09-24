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Президент компании «КИА Мотор Рус» Чжин-Ха Ким посетил ГК «Автоимпорт»
Он пожелал Олегу Смирнову дальнейшего развития.

22-23 сентября президент компании «КИА Мотор РУС» господин Чжин-Ха Ким посетил ДЦ «КореяКар», входящий в состав ГК «Автоимпорт». Он высоко оценил уровень работы дилерского центра, отметил слаженные действия руководства и менеджеров, а также условия, в которых содержатся автомобили.

Чжин-Ха Ким отметил, что давно хотел побывать в Рязани, посмотреть и убедиться, что ДЦ «КореяКар» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями компании.

Для президента «КИА Мотор Рус» организовали экскурсию по исторической части города. Он посетил Рязанский кремль и был приятно удивлен масштабом и богатой историей региона.

На личной встрече с президентом ГК «Автоимпорт» Олегом Смирновым господин Чжин-Ха Ким оценил подход руководства к развитию сотрудников, особенно отметив социальную и спортивную жизнь компании, а также активно функционирующий корпоративный университет, благодаря чему ГК «Автоимпорт» является привлекательным работодателем. Он пожелал Олегу Смирнову дальнейшего развития и открытия новых дилерских центров не только в Рязани, но и в других регионах.