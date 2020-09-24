Из-за коронавируса в рязанских детсадах, школах и вузах объявили карантин

Ранее губернатор пригрозил рязанцам новыми ограничениями из-за нарушения масочного режима.

Из-за коронавируса в Рязанской области объявили карантин в 34 образовательных учреждениях. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Из-за того, что среди сотрудников и учащихся выявили случаи заражения COVID-19, образовательный процесс частично приостановили в 6 детсадах, 20 школах, 5 ссузах и 3 вузах.

Напомним, ранее губернатор пригрозил рязанцам новыми ограничениями из-за нарушения масочного режима.