Фото: в Калужской области прошли первые в мире соревнования реактивных самолетов

Соревнования проходили в дисциплине «Авиагонки — Формула-1».

19 сентября на аэродроме Орешково под Калугой прошли первые в мире соревнования реактивных самолетов, пишет «Спорт 24».

Соревнования проходили в дисциплине «Авиагонки — Формула-1».

11 пилотов состязались в скорости прохождения трассы. Пройти ее необходимо было максимально быстро, без крена, вписаться в 25-метровые ворота, не поднимаясь выше них. На отдельных участках пилоты разгоняли самолеты до 500 км/ч, а в виражах перегрузки доходили до 7 единиц.

Владимир Москаленко, который выступал за Калужскую область, занял второе место. На первом — Антон Вареха, представлявший Московскую область. Также сообщается, что впервые в России в соревнованиях по самолетному спорту выступала девушка-пилот Юлия Крылова.