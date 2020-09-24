Бизнесмен из Рязани купил краденную машину за шесть миллионов

Бизнесмен из Рязани Павел Гурщенков купил краденную машину за шесть миллионов рублей. Об этом порталу
По его словам, в 2019 году рязанец выбрал Toyota Land Cruiser 200 на Avito, где его продавал человек из Белоруссии. «Пробил» машину по о всем возможным российским и белорусским базам данных, она оказалась «чистой». Однако когда Гурщенков приехал на техосмотр, его задержали, а автомобиль забрали.
Оказалось, что в 2018 году мошенники украли из автосалона «Бизнес Кар Воронеж» четыре дорогих машины на общую сумму 20 миллионов, по этому факту возбудили уголовное дело. Троих подозреваемых задержали и осудили, они получили реальные сроки.
Toyota, купленную рязанцем, суд постановил вернуть автосалону. Как рассказал адвокат, Гурщенков предоставил договор купли-продажи, ПТС и свидетельство о праве собственности на машину, считая себя добросовестным приобретателем. Однако ни автомобиль, ни деньги ему не вернули.
«И в приговоре, и в материалах дела написано, что машина была под управлением Гурщенкова, а собственником являлся автосалон. Как будто документов о праве собственности на машину вообще не было», — отметил Аверцев. Он намерен добиться того, чтобы суд признал рязанца добросовестным приобретателем.
Фото с официального сайта Toyota