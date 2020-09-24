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Бизнесмен из Рязани купил краденную машину за шесть миллионов
После суда ему не вернули ни авто, ни деньги.

Бизнесмен из Рязани Павел Гурщенков купил краденную машину за шесть миллионов рублей. Об этом порталу Business FM рассказал его адвокат Сергей Аверцев.

По его словам, в 2019 году рязанец выбрал Toyota Land Cruiser 200 на Avito, где его продавал человек из Белоруссии. «Пробил» машину по о всем возможным российским и белорусским базам данных, она оказалась «чистой». Однако когда Гурщенков приехал на техосмотр, его задержали, а автомобиль забрали.

Оказалось, что в 2018 году мошенники украли из автосалона «Бизнес Кар Воронеж» четыре дорогих машины на общую сумму 20 миллионов, по этому факту возбудили уголовное дело. Троих подозреваемых задержали и осудили, они получили реальные сроки.

Toyota, купленную рязанцем, суд постановил вернуть автосалону. Как рассказал адвокат, Гурщенков предоставил договор купли-продажи, ПТС и свидетельство о праве собственности на машину, считая себя добросовестным приобретателем. Однако ни автомобиль, ни деньги ему не вернули.

«И в приговоре, и в материалах дела написано, что машина была под управлением Гурщенкова, а собственником являлся автосалон. Как будто документов о праве собственности на машину вообще не было», — отметил Аверцев. Он намерен добиться того, чтобы суд признал рязанца добросовестным приобретателем.

Фото с официального сайта Toyota