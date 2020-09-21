Заместитель Любимова проверил ремонт рязанских дорог

Для работников визит зампреда стал неожиданностью, так как проверка была внеплановой.

В пятницу, 18 сентября, зампред рязанского правительства Евгений Беленецкий и министр автомобильных дорог Вадим Решетник проверили ремонт рязанских дорог, которые планируется сдать в 2020 году. Напомним, что в Рязани таких участков 16.

Для работников визит зампреда стал неожиданностью, так как проверка была внеплановой.

Рейд начался на улице Дачной. На участке уже сняли асфальт, огородили зону предупредительными знаками и подогнали спецтехнику. Однако Беленецкий отметил, что на месте недостаточное количество рабочих. Главный инженер подрядной организации пояснил, что работы идут по плану и пока привлекать полный состав сотрудников нет необходимости. Но пообещал, что на следующей неделе их количество увеличится.

Также стало известно, что после помимо капремонта дороги подрядчик отремонтирует тротуары. Придомовые территории и дворы на улице Дачной в список работ не попадут.

На улицах Народный бульвар и Мервинская также успели снять асфальт, работы велись с привлечением спецтехники. Однако сложилась аналогичная ситуация — недостаточное количество рабочих на объекте снова привлекло внимание зампреда. Он отметил, что на участке работает всего несколько человек.

Один из представителей подрядчика рассказал, что из-за непогоды в этот день вышло меньше людей, чем обычно. Он заверил Беленецкого, что это единичный случай.

Вадим Решетник пояснил, что внезапные проверки носят системный характер. По его словам, рейд показал, что подрядчики на объектах работают, но не в соответствующем темпе.

«Выездные проверки будут ускорять выполнение работ. Это станет своего рода мотивацией. Следует отметить, что подрядные организации, которые проводят капитальный ремонт на 16 участках города, работают не первый год. Весь опыт и всю технологию, которую они наработали за время существования, они должны применить», — сказал Решетник.

По его словам, яркий пример хорошей работы — улица Прижелезнодорожная. На этот результат надо равняться остальным, заявил министр.