В День ППС в Рязани наградили отличившихся полицейских

Генерал-майор Владимир Алай поздравил сотрудников.

В среду, 2 сентября, в День ППС наградили отличившихся полицейских, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Начальник УМВД по Рязанской области, генерал-майор Владимир Алай поздравил сотрудников.

«У сотрудников патрульно-постовой службы особое предназначение: первыми вставать на защиту жизни и здоровья граждан, оберегать покой днем и ночью. Представителей этой службы граждане видят на улице чаще, чем представителей других служб, и из оценки населением вашей работы во многом складывается общественное мнение о полиции в целом», — отметил Алай.

На мероприятии на территории ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области заместитель начальника полиции, полковник Дмитрий Григорьев поздравил личный состав батальона и наградил отличившихся.