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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 781 человек.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19 в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 781 человек в:

  • Рязани — 4040 случаев,
  • Рязанском районе — 363,
  • Ряжске — 225,
  • Касимове и Рыбном — по 198,
  • Скопине — 187,
  • Сасове — 179,
  • Новомичуринске — 158,
  • Шиловском районе — 144,
  • Рыбновском — 142,
  • Скопинском районе — 133,
  • Клепиковском районе — 128,
  • Касимовском районе — 127,
  • Михайловском — 122,
  • Спасском районе — 115,
  • Шилове — 91,
  • Михайлове — 82,
  • Александро-Невском — 70,
  • Сараевском районе — 64,
  • Сасовском районе — 53,
  • Александро-Невском — 52,
  • Пронском — 50,
  • Кораблине — 48,
  • Шацком районе — 48,
  • Старожиловском — 46,
  • Сапожке — 45,
  • Спасске-Рязанском и Старожилове — 42,
  • Сараях — 41,
  • Захаровском районе — 40,
  • Пронске — 40 и Шацке — по 40,
  • Ряжском районе — 39,
  • Милославском районе — 38,
  • Чучкове — 35,
  • Кораблинском районе — 33,
  • Милославском — 31,
  • Чучковском районе — 31,
  • Спас-Клепиках — 30,
  • Захарове — 28,
  • Ухолове — 26,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Ермиши — 20,
  • Путятине — 19,
  • Кадоме — 16,
  • Путятинском районе — 14,
  • Сапожковском — 12,
  • Ухоловском — 12,
  • Пителинском — 7,
  • Пителине — 6.