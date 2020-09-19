В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 781 человек.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19 в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 781 человек в:
- Рязани — 4040 случаев,
- Рязанском районе — 363,
- Ряжске — 225,
- Касимове и Рыбном — по 198,
- Скопине — 187,
- Сасове — 179,
- Новомичуринске — 158,
- Шиловском районе — 144,
- Рыбновском — 142,
- Скопинском районе — 133,
- Клепиковском районе — 128,
- Касимовском районе — 127,
- Михайловском — 122,
- Спасском районе — 115,
- Шилове — 91,
- Михайлове — 82,
- Александро-Невском — 70,
- Сараевском районе — 64,
- Сасовском районе — 53,
- Александро-Невском — 52,
- Пронском — 50,
- Кораблине — 48,
- Шацком районе — 48,
- Старожиловском — 46,
- Сапожке — 45,
- Спасске-Рязанском и Старожилове — 42,
- Сараях — 41,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске — 40 и Шацке — по 40,
- Ряжском районе — 39,
- Милославском районе — 38,
- Чучкове — 35,
- Кораблинском районе — 33,
- Милославском — 31,
- Чучковском районе — 31,
- Спас-Клепиках — 30,
- Захарове — 28,
- Ухолове — 26,
- Ермишинском районе — 25,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 16,
- Путятинском районе — 14,
- Сапожковском — 12,
- Ухоловском — 12,
- Пителинском — 7,
- Пителине — 6.