Мужчина украл у рязанки деньги и золотую цепочку

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Мужчина украл у рязанки деньги и золотую цепочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 26-летняя горожанка. Оперативники выяснили, что накануне пропажи девушка пила алкоголь в гараже с компанией. Один из участников застолья вытащил из ее кошелька шесть тысяч рублей и забрал себе украшение.

Подозреваемым оказался 40-летний житель соседнего региона, который в последнее время живет в Рязани. Ранее его судили за причинение вреда здоровью.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.