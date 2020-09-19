Частица Вечного огня отправилась от стен Кремля на мемориал энергетикам-героям в Туле

Открытие мемориала приурочат к празднованию Дня оружейника.

Состоялась торжественная церемония по переносу частицы Вечного огня от могилы Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве для его последующего зажжения на мемориальном комплексе энергетикам-героям в городе Туле.

В церемонии участвовали ветеран Великой Отечественной войны, энергетик с 45-летним стажем Владимир Степичев и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Символический факел зажгли в Александровском саду и отправили в Тулу, где 19 сентября откроют мемориал.

Мемориальный комплекс энергетикам-героям создан по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Открытие приурочат к празднованию Дня оружейника. Вечный огонь будет зажжен перед обелиском в форме опоры высоковольтной линии электропередачи, который является центральным элементом комплекса.

Торжественная церемония прошла с участием роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Безопасность передачи частицы Вечного огня обеспечивают специалисты АО «МОСГАЗ». Работники газового хозяйства Москвы обслуживают устройство Вечного огня с самого первого дня его зажжения у кремлевских стен.