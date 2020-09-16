Задержан пьяный рязанец, грозившийся застрелить молодых матерей на улице

Возбуждено уголовное дело.

Задержан пьяный рязанец, грозившийся застрелить молодых матерей на улице Полевой. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Девушки с детьми гуляли на площадке возле дома. Одному из жильцов не понравился шум детей.

Мужчина решил разогнать рязанок. Выйдя на улицу с пистолетом, он направил его на 25-летнюю девушку, и пояснил, что если они не уберутся, то убьет ее. Другая рязанка в это время позвонила в полицию.

Полицейские приехали на адрес и утихомирили мужчину. Пневматический пистолет изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.