Власти обновили данные о заболевших в районах Рязанской области

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 7 678 человек.

Власти обновили данные о заболевших в районах Рязанской области. Оперштаб в среду, 16 сентября, сообщил, что в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 7 678 человек.

Данные по районам области и Рязани:

В Рязани — 3 976;

В Рязанском районе — 360;

В Ряжске — 224;

В Рыбном — 198;

В Касимове — 197;

В Скопине — 180;

В Сасове — 176;

В Новомичуринске — 156;

В Шиловском районе — 142;

В Рыбновском — 140;

В Скопинском районе — 132;

В Касимовском районе — 127;

В Клепиковском районе — 127;

В Михайловском районе — 121;

В Спасском районе — 114;

В Шилове — 91;

В Михайлове — 82;

В Александро-Невском — 70;

В Сараевском районе — 64;

В Александро-Невском районе — 52;

В Пронском районе — 50;

В Сасовском районе — 49;

В Кораблине — 48 и Шацком районе — по 48;

В Сапожке — 45;

В Старожиловском районе — 44;

В Сараях и Старожилове — по 41;

В Захаровском районе и Пронске — по 40;

В Милославском районе — 38,

В Чучкове — 35;

В Кораблинском районе — 33;

В Чучковском районе — 31;

В Милославском и Спас-Клепиках — по 30;

В Захарове — 28;

В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;

В Ермиши — 20;

В Путятине — 19;

В Кадоме — 16;

В Путятинском районе — 13;

В Сапожковском и Ухоловском — по 12,

В Пителинском районе — 7.

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