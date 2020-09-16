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В Кораблинском районе почти за восемь миллионов отремонтировали дорогу
Стоимость объекта — 7,5 миллиона рублей.

В Кораблинском районе отремонтировали дорогу. Работы проводились на улице Братьев Лукьяновых в деревне Бобровинки. Об этом пишет ИД «Пресса».

«Отремонтировать дорогу удалось благодаря победе в региональном конкурсе „Дорожное хозяйство“. Стоимость объекта — 7,5 миллиона рублей. В этом году мы снова подали заявку на участие в конкурсе. Необходимо установить освещение на бобровинском участке дороги. А еще хотим отремонтироватьдве улицы в деревне Михино. Надеемся на успех, ведь опыт у нас уже есть», — сказала глава Бобровинского поселения Алефтина Бойкова.