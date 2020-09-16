В центре Рязани подросток-велосипедист сбил ребенка на тротуаре — соцсети

ДТП произошло на Первомайском проспекте.

В центре Рязани подросток-велосипедист сбил шестилетнего ребенка на тротуаре. Об этом сообщили в соцсети во «ВКонтакте».

Отмечается, что ДТП произошло вечером во вторник, 15 сентября на Первомайском проспекте.

«Обошлось ушибом и сильным испугом. На вид подростку лет 14-15. Затормозил в последний момент, но столкновения избежать не удалось. Молча смотрел на плачущего ребенка, а потом уехал», — говорится в сообщении.

Также очевидец инцидента написала, что растерялась, «поскольку в такой ситуации оказалась впервые».

«На тротуаре любой пешеход не должен постоянно оглядываться по сторонам, опасаясь быть сбитым велосипедистом. А следить нужно за тем, чтобы ребенок не выбежал на проезжую часть. По тротуару ребенок может идти, бежать — эта зона должна быть для него безопасной», — отметила девушка.

Также она напомнила о том, что в соответствии с действующим законом «если велосипедист сбил пешехода, то он должен сообщить об этом в полицию, а также вызвать бригаду скорой помощи».

«Сотрудники оформят ДТП и установят виновника происшествия», — заключила она.