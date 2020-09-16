Ученые нашли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус

Результаты исследования показали, что препарат очень эффективен в профилактике и лечении инфекции SARS-CoV-2 у мышей и хомяков.

Ученые из США нашли самую маленькую биологическую молекулу в мире, которая способна нейтрализовать коронавирус, пишет «Российская газета».

Результаты исследования показали, что Ab8 очень эффективен в профилактике и лечении инфекции SARS-CoV-2 у мышей и хомяков.

Сообщается, чтот крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Так, у зараженных коронавирусом лабораторных животных Ab8 в 10 раз уменьшал количество вирусных частиц даже при самой низкой дозе.