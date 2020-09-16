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Суд дисквалифицировал главврача михайловской больницы
Постановление вступило в законную силу.

Суд дисквалифицировал на год главврача михайловской райбольницы. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в ноябре 2018 года больница и ООО «Вектор» заключили госконтракт на обслуживание и ремонт двух лифтов на сумму более 200 тысяч рублей. Заказчик должен был оплатить работы после их окончания, однако сделал это лишь частично. Представители «Вектора» обратились в прокуратуру.

«Ранее главный врач уже привлекался к административной ответственности из-за нарушений срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при закупках», — говорится в сообщении.

В отношении руководителя возбудили дело по части 2 статьи 7.32.5 КоАП. Суд принял решение о дисквалификации.

Постановление вступило в законную силу.