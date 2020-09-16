От коронавируса вылечились 23 рязанца

Еще у 33 рязанцев диагноз подтвердился.

По данным на среду, 16 сентября, еще у 33 рязанцев подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе Москвы.

Всего число случаев заражения в регионе с начала пандемии достигло 7 647. Число выздоровевших — 6 506 (23 за сутки), умерших — 47.

Еще 31 положительный тест находится на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 5 670 подтвержденных случаев коронавируса. Всего число заболевших по стране достигло 1 079 519.

За сутки по стране выписали 5 809 человек. За весь период — 890 114.

За сутки в России скончались 132 пациента. За весь период по стране умерли 18 917 человек.