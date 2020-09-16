Команда Рязанского приборного завода победила в первенстве «Профрадиоэлектрона» по спортивному ориентированию

Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и ценными призами.

Работники АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») выиграли первенство Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию и завоевали переходящий кубок в командном зачете.

В личном зачете победителями и призерами соревнований стали семеро заводчан. Среди женщин до 45 лет «золото» завоевала Дарья Ненастина, «серебро» — Светлана Колесникова. В группе женщин старше 45 лет весь пьедестал почета заняли представительницы АО «ГРПЗ»: первое место у Ольги Новиковой, второе у Светланы Поляковой, на третьем — Марина Сонина. Геннадий Новиков стал сильнейшим среди мужчин старше 45 лет, а в группе до 45 лет «бронзу» взял Владимир Горбатов.

«Спортивное ориентирование пользуется большой популярностью у заводчан. Они охотно принимают участие и в первенстве предприятия, и в многочисленных состязаниях регионального и всероссийского уровней, — отметила председатель Первичной профсоюзной организации АО „ГРПЗ“ Елена Демина. — Наша команда традиционно сильно выступает на соревнованиях Рязанского „Профрадиоэлектрона“. Они прошли в шестой раз, и в шестой раз АО „ГРПЗ“ побеждает. В прошлом году первый переходящий кубок был передан предприятию на вечное хранение. А новый кубок теперь будет храниться у нас до следующих стартов».

В VI первенстве Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию участвовали 28 представителей АО «ГРПЗ», ПАО завод «Красное знамя», АО «Рязанский Радиозавод», АО «РПТП «Гранит». Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и ценными призами.